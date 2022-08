Luidruchtige man houdt omgeving wakker

De man bleef rond 04.45 uur overlast veroorzaken bij de desbetreffende woning. Hij zocht spullen die volgens hem in die woning lagen, maar dit bleek niet zo te zijn. De bewoners kennen de man niet. Omdat iedereen wakker werd door zijn geschreeuw en gebonk, werd de politie gebeld. Zij vorderde de man weg te gaan uit de straat en richting huis te lopen. Het leek er even op dat de man hier gehoor aan gaf, maar niet veel later stond hij weer voor de deur van de eerdergenoemde woning. Hierop werd hij aangehouden. Tijdens de aanhouding werden de agenten flink beledigd. Ook dit zal hem ten laste worden gelegd.