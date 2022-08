Aangehouden na 'schieten' op pand

De politie kreeg zondagavond de melding dat twee mannen op het Europaplein op een bedrijf hadden geschoten en hierna in een witte auto zouden zijn weggereden. De politie is op zoek gegaan naar deze auto en wist deze op te sporen dankzij goede informatie van getuigen.

In de auto zat een 20-jarige man uit Heemskerk en een 21-jarige man uit Beverwijk. Het tweetal bleek in bezit van een nepvuurwapen. Beide mannen werden aangehouden, overgebracht naar het politiebureau en zijn ingesloten voor nader onderzoek. Het nepwapen is in beslag genomen door de politie.