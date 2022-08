Explosie horecagelegenheid Vijzelgracht

Omstreeks 03.00 uur ontstaat de brand, die vermoedelijk is ontstaan door een vuurwerkbom die voor de gevel is geplaatst. Aan het betreffende pand is aanzienlijk veel schade ontstaan. Ook de boven gelegen woningen hebben schade. De bewoners van deze woningen zaten door de brand enige tijd opgesloten en moesten door de brandweer worden bevrijd.

Onderzoek

Direct na de explosie is er een onderzoek gestart door de recherche, een Teamleider Explosieven Veiligheid en leden van Forensische Opsporing. Na de explosie is één verdachte weggerend. Deze persoon wordt ervan verdacht het explosief bij deze horecagelegenheid tot ontploffing te hebben gebracht. De recherche is op zoek naar getuigen en mogelijke beelden. Uiteraard is de recherche dringend op zoek naar informatie over de toedracht van dit incident.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.