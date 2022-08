Vier aanhoudingen na verkeersruzie

Voor zover nu bekend is, hadden de drie inzittenden van de auto op de Algeraweg of Algerabrug ruzie met een bestuurder. Daarbij vernielden ze de zijspiegel van die andere auto. Een medeweggebruiker hield voor de veiligheid het overige verkeer tijdens de ruzie even op. Volgens getuigen gooiden de drie toen een vloeistof op de auto van die medeweggebruiker, en richtten ze zich op hem. Deze man ging er vandoor in zijn auto, wat leidde tot een gevaarlijke achtervolging, deels tegen het verkeer in. De achtervolging kwam tot een eind toen de belaagde bestuurder met zijn auto op de auto van het trio inreed. Daarbij raakte een inzittende mogelijk gewond, hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Alle betrokkenen zijn vervolgens aangehouden. Hun leeftijden en woonplaatsen zijn op dit moment nog niet bekend.

We hebben al veel getuigen gesproken, maar willen ook graag spreken met de persoon met wie de mannen in eerste instantie ruzie hadden en van wie ze de spiegel vernielden. Neem alstublieft contact met ons op via 0900-8844 en vraag naar de aco van bureau Capelle.