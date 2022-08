Wie weet meer over een explosie aan een woning in Schiedam?

Rond half vier in de nacht werden bewoners aan de Nieuwe Damlaan opgeschrikt door een harde knal. Ook agenten hoorden de harde knal vanaf het politiebureau in Schiedam en zijn daar meteen op afgegaan. Daar troffen ze meerdere gesneuvelde ruiten en een beschadigde voorgevel aan. Een 40-jarige man uit Schiedam is aangehouden. Zijn rol in deze zaak wordt onderzocht.

Getuigen gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Heeft u iets opvallends gezien of camerabeelden van het incident? Neem dan contact met ons op via de onderstaande opties.