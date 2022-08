Getuigen gezocht van woningoverval in Etten-Leur

De politie ontving zondag 28 augustus rond 18:15 uur een melding dat er een woningoverval had plaatsgevonden aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur. Politiemensen ter plaatsen troffen in de woning een gewonde vrouw op leeftijd aan. De vrouw gaf aan dat twee personen haar rond 13:00 uur hadden overvallen. De overvallers, vermoedelijk twee mannen, eisten geld. Nadat zij enige tijd in de woning waren, vetrokken zij in onbekende richting. Het slachtoffer was door haar verwondingen niet in staat om eerder de hulpdiensten te bellen.

Getuigen gezocht

De politie startte gisteren direct een onderzoek. Politiemensen hielden onder andere een buurtonderzoek, bekeken camerabeelden en in en rondom de woning werd gezocht naar sporen. Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben over deze woningoverval. Was u getuige, heeft u wellicht informatie of woont u in de omgeving en beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.