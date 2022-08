Woning beschoten in Amsterdam Noord

Rond 01.50 uur is de woning beschoten. De politie trof meerdere kogelgaten aan in de woning. Ten tijde van de beschieting waren er mensen aanwezig in de woning, maar gelukkig raakte niemand gewond. Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporen veilig gesteld. De recherche is een onderzoek gestart naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting.

Getuigenoproep

Graag spreekt de recherche met mensen die getuigen zijn geweest van de beschieting of meer informatie hebben. Ook beeldmateriaal is erg welkom, denk aan dashcambeelden van geparkeerde auto’s in de straat of deurbelbeelden.

Heeft u iets gezien of informatie die kan helpen bij het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactmogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

BVH: 2022181207

Foto: Inter Visual Studio