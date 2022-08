Heterdaad aanhouding van 31-jarige man na snelle melding van pinpasfraude

Het echtpaar werd in korte tijd meerdere keren gebeld door een zogeheten bankmedewerker, die aangaf dat er een verdachte transactie was geblokkeerd en dat iemand de pinpas kwam ophalen, zodat die vernietigd kon worden. Ze vertrouwden de telefoontjes niet en schakelden hun zoon in. Die nam gelukkig meteen contact op met de politie, die met meerdere onopvallende eenheden naar de woning van het echtpaar zijn gegaan.

De zogenaamde bankmedewerker belde nog een paar keer naar het echtpaar om het vertrouwen te wekken. Ondertussen was de politie al aanwezig. Uiteindelijk stopte er een voertuig bij de woning. De bestuurder van het voertuig is vervolgens op heterdaad aangehouden. De agenten hebben het voertuig van de man en twee telefoons in beslag genomen. Zowel de telefoons als het voertuig zullen worden onderzocht. De man zit nog vast en hij zal worden gehoord.

Geef nooit zomaar uw pincode en/of pinpas af

Ondanks dat het in deze zaak gelukkig zo ver niet is gekomen, worden nog steeds mensen slachtoffer van deze vorm van pinpas- of bankhelpdeskfraude. Het is goed om te weten dat bankmedewerkers nooit bij iemand thuiskomen om bijvoorbeeld bankgegevens door te spreken of een pinpas op te halen. Ook zullen ze nooit vragen om bepaalde software te downloaden, waarmee iemand kan meekijken op een computer of tablet. Ook zullen ze nooit via de telefoon vragen naar een pincode of andere persoonlijke gegevens.

Zo snel mogelijk melden

Als iemand vraagt naar je gegevens of pincode, hang dan meteen op! Kom ook in actie als een zogenaamde bankmedewerker aangeeft langs te komen om een pinpas te vervangen. Bel zélf naar je bank om te achterhalen of er iets mis is met je rekening of pinpas. Is de oplichter wel in het bezit gekomen van bijvoorbeeld een pincode of komt er iemand bij je thuis? Schakel dan zo snel mogelijk de politie in door te bellen naar 112.



