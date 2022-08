Politie zoekt getuigen na woningoverval in Almere

Vrijdag 12 augustus

Omstreeks 01:00u schrikt één van de bewoners aan de Zilvermosstraat plots wakker van geschreeuw. Ze loopt haar slaapkamer uit en merkt op dat er licht brand in de woonkamer. Ze loopt de trap af en ziet dan een man met bivakmuts en een wapen staan. Hij bedreigt de andere bewoner van het huis. Op het moment dat de bewoner wordt opgemerkt door de overvaller, schrikt hij. In plaats dat de verdachte vertrekt, sluit hij de achterdeur en zegt tegen de twee vrouwen dat hij geld wil zien. Hij laat de vrouwen het huis doorzoeken. De verdachte is vermoedelijk via de achterzijde in de woning gekomen en ook weer vertrokken via de achterzijde.

Signalement verdachte

De verdachte heeft het volgende signalement:

Man

Normaal postuur

Circa 1.85 M

Donkerbruine huidskleur

Donkerbruine ogen

Tussen de 20 – 25 jaar

Hij droeg een zwart(e): handschoenen, broek, vest en schoenen

Hij sprak met een accent

Bruikbare (camera)beelden

De recherche is opzoek naar buurtbewoners die mogelijk (camera)beelden tot hun beschikking hebben. Ook komen ze graag in gesprek met mensen die meer weten of gezien hebben. Upload jouw beelden via onderstaande link. Heb je informatie? Geef dat dan door via 0900 – 88 44. Dit kan ook anoniem via 0800 – 7000.