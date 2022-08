Openbare schennis

Rond 14.20 uur kreeg de politie de melding dat een man in de bosjes stond en aan voorbijrijdende meisjes zijn geslachtsdeel toonde en hen nariep. Met meerdere eenheden werd naar de man gezocht maar hij werd niet meer aangetroffen.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man, ongeveer 40 jaar oud, lichte huidskleur. Voor zijn gezicht droeg hij een blauw mondkapje. Op zijn hoofd droeg hij een blauwe muts.