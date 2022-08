Man gestoken in Hardinxveld-Giessendam

Het is rond 11.10 uur als de politie vanaf de Lange Tiendweg in Papendrecht een melding krijgt van een steekincident. Als de agenten aankomen, treffen zij een 27-jarige man aan met snijverwondingen. Wanneer de agenten doorvragen, blijkt dat de man in een woning in Hardinxveld-Giessendam is gestoken en zelf naar Papendrecht is gereden. De man is bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen.

Even later heeft het Team Parate Eenheid een 29-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam aangehouden in een woning in Gorinchem.