Getuigen gezocht van straatroof

Rond 13.45 uur ontving de meldkamer een melding dat er op de Wolvenweg een straatroof zou hebben plaatsgevonden. Een 55-jarige vrouw uit Tilburg loopt op straat. Dan komt er een man aanfietsen die stopt naast haar. Niet veel later voelt zij dat haar sieraden afgetrokken worden. Hij stapt weer op de fiets en rijdt weg richting de Westermarkt.

Signalement

Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 30-40 jaar oud.

Ongeveer 1.70m, normaal postuur, met een stoppelbaardje.

Hij droeg een donker t-shirt en een zwarte broek met rode biezen.

Hij reed op een zwarte fiets.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of heeft u de man zien fietsen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Gebruik voor een snelle afhandeling dossiernummer 2022202565.