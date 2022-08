Woning Prinsendijk Rotterdam beschoten

Een voorbijganger zag ’s morgens de gaten in de voordeur, ruit en beschot zitten en waarschuwde de bewoner van het huis. De politie doet onderzoek naar dit schietincident. Was u getuige van de beschieting of heeft u in de omgeving van de woning iets gezien of op camerabeeld staan dat mogelijk met het incident te maken heeft, aarzel dan niet en meld u bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844, vertrouwelijk melden kan via Team Criminele Inlichtingen: 088-6617734 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Rotterdamse beloning

Wie weet heeft van het bezit van een vuurwapen kan hierover vertrouwelijk tippen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Door informatie te delen bij het speciale team, dat getraind is in het vertrouwelijk inwinnen van informatie en het afschermen van informanten, worden tipgevers met maximaal 750,00 euro beloond, afhankelijk van het soort wapen dat aangetroffen wordt.