Verdachten zware mishandeling Almere aangehouden - getuigen gezocht

Rond 00.30 uur ’s nachts liep de 36-jarige man op de Marsupilamihof, wanneer hij een groep van drie personen tegen komt. Uit het niets wordt hij aangevallen door deze personen. Hij wordt meerdere keren hard geslagen en roept om hulp. Een 28-jarige vrouw wil de man komen helpen, maar wanneer zij 112 probeert te bellen, wordt de telefoon uit haar handen getrokken en kapot gegooid. Ook zij wordt vervolgens mishandeld. Een 62-jarige man die ook te hulp schoot, raakte licht gewond.

De politie komt snel ter plaatse, en kan direct een van de verdachten aanhouden. De verdachte, een 42-jarige vrouw, werd namelijk door omstanders vastgehouden. De andere verdachten waren er vandoor gerend, waarvan een mogelijk richting de Trekweg in het water was gesprongen. Na een intensieve zoektocht in de omgeving, met onder andere de politiehelikopter en hondengeleiders, werden de verdachten niet meer gevonden.

De volgende dag konden deze verdachten, een 34-jarige man en een 41-jarige man, alsnog worden aangehouden op een boot in de omgeving van de mishandeling. Alle verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De slachtoffers zijn gewond geraakt bij deze mishandeling. De 36-jarige man is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, de 28-jarige vrouw is lichter gewond maar moest ook naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van de mishandeling. Mogelijk is dit incident door omstanders gefilmd. Die beelden kunnen van belang zijn in het onderzoek en wil de politie graag hebben. Heeft u meer informatie of beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u direct uploaden via het tipformulier hieronder.