Poging beroving met vuurwapen Westerstraat

Omstreeks 22.45 uur wilde de vrouw in de Westerstraat in haar auto stappen toen er een scooter naast haar stopte. De vrouw voelde iets hards tegen haar hoofd, draaide haar hoofd om en zag twee verdachten met bivakmutsen op waarbij ze in de loop van een vuurwapen keek. De twee verdachten eisten haar horloge. Toen de vrouw aangaf dat het een nep horloge was sloegen de verdachten zonder buit op de vlucht richting het Marnixplein. De vrouw raakte niet gewond.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.