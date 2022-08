Tweede verdachte aangehouden reeks explosies

De aanhouding komt voort uit onderzoek door onder andere de rechercheteams die hier ruim een week geleden voor zijn opgericht.

Op 26 augustus werd de eerste verdachte in de reeks explosies aangehouden. Beide verdachten zitten in alle beperkingen. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en de verdachten.

Het onderzoek gaat onverminderd door en meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.