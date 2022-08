Getuigen gezocht na melding van schietincident

De politie kreeg omstreeks 01.45 uur de melding dat er in een woning aan de Puccinistraat mogelijk geschoten was. Ter plaatse troffen agenten niemand aan in de woning.

Drie verdachten zijn even later aangehouden in een voertuig in Zoetermeer. Het gaat om een 40-jarige man uit Wemeldinge, een 42-jarige man uit Zoetermeer en een 50-jarige man uit Den Haag.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 augustus iets verdachts gezien in de buurt van de Puccinistraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten.

