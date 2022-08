Getuigen gezocht van steekincident

Het slachtoffer werd omstreeks 16.30 uur neergestoken en raakte daarbij gewond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen er na het incident vandoor in de richting van de Steijnlaan/Retiefstraat. Het gaat om twee jongens en een meisje.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u maandagmiddag 29 augustus omstreeks 16.30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Herman Costerstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.