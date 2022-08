Team West: hoe overleed Tomasz Jachowicz?

Overlijden van Tomasz Jachowicz: wie weet meer?

Op zaterdag 20 augustus rond 15.30 uur werd in het water van het Julianapark in Rijswijk de overleden Tomasz Jachowicz aangetroffen. We onderzoeken of Tomasz door een misdrijf om het leven is gekomen. Op donderdag 18 augustus is Tomasz voor het laatst gezien in het Julianapark. Het onderzoek richt zich op hoe Tomasz om het leven is gekomen en in het water is terechtgekomen. In de uitzending tonen we een foto van Tomasz.

Bankhelpdeskfraude Waddinxveen

Op maandag 18 april wordt een bejaarde inwoonster uit Waddinxveen door een zogenaamde bankmedewerker gebeld. Deze zegt dat er een virus op haar computer zit en dat hij bij haar thuis langskomt om dit te verhelpen. Even later krijgt de bejaarde inwoonster bezoek en geeft zij aan hem pinpas af. Later pint een onbekende man met deze pinpas in Nieuwerkerk aan den IJssel. In de uitzending tonen we beelden van de pinner.

Vermissing van Johan de Bruijn

Sinds zondag 19 juni wordt de 41-jarige Johan de Bruijn vermist. Hij woont sinds drie jaar op de Meerkoetlaan in Delft. Johan is vertrokken zonder zijn persoonlijke spullen. Johan wordt ook wel Jayjay genoemd. De familie van Johan maakt zich grote zorgen. Johan is 41 jaar en 1 meter 75 lang, heeft donkerblond kort opgeschoren haar en bruin/groene ogen. In de uitzending laten we een foto van Johan zien.

Aantreffen sieraden

Op woensdag 17 augustus houden we een 34-jarige man in Naaldwijk aan voor diefstal. In zijn woning treffen we flink wat gestolen sieraden aan. Veel spullen hebben we inmiddels kunnen teruggegeven aan de eigenaren maar nog niet alles. In de uitzending laten we de sieraden zien.

Deel uw tips en/of beelden

Kijk vanavond naar Team West voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Wellicht herkent u een verdachte of heeft u andere informatie die u kunt delen.