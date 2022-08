Twee mannen aangehouden na mishandeling tramconducteur

Foto: stockfoto politie



De verdachten, beide 25 jaar uit Rotterdam, stapten op de beginhalte aan de Molenlaan rond 16.55 uur in. Ze checkten niet in en gingen zitten. De conducteur besloot de mannen een kans te geven zich alsnog in te checken, wat ze niet deden. Na een paar haltes begon de conducteur zijn controleronde alsnog en sprak beide mannen aan. Na een discussie sloeg één van hen de RET-medewerker op zijn gezicht.



Agenten hebben direct een onderzoek gestart. Hierbij werden ook de camerabeelden veiliggesteld. De mannen stonden goed in beeld. En na het tonen van deze beelden in Bureau Rijnmond en op social media kreeg het onderzoeksteam een tip wat het team verder bracht. De twee werden vanmorgen aangehouden. Beide verdachten zijn na verhoor heengezonden. Een van de mannen moet zich later verantwoorden voor de rechter. De zaak van de tweede verdachte is door gebrek aan bewijs geseponeerd.