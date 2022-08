Man laat mes zien bij bushalte

Agenten kregen omstreeks 14.25 uur de melding dat een man op de Karolingenbaan een man met een mes zou staan zwaaien. Daarna is de man bij de bushalte gaan zitten en daar troffen de agenten hem ook aan. Hij is aangehouden op verdenking van wapenbezit. Het keukenmes is in beslag genomen. De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen. De verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld.