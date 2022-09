Snelkrakers laten enorme ravage achter bij juwelierszaak

Snelkraak juwelierszaak Oisterwijk

Inbrekers slaan maandag 20 juni 2022 omstreeks 04.30 uur toe bij een juwelierszaak aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Ze maken sieraden buit en laten een enorme ravage achter. De daders staan op beeld.



De inbrekers verschaffen zich de toegang door aan de voorzijde het hek omhoog te krikken en daarna de glazen toegangsdeur met een moker te vernielen. Hierna slaan ze met een hamer enkele vitrines in. Ze graaien zoveel mogelijk sieraden bij elkaar en stoppen die in tassen en verlaten daarmee weer via de voorzijde de winkel. Ze laten een deel van het gereedschap achter en gaan er op een scooter vandoor. Op een parkeerplaats aan de van Kemenadestraat in Oisterwijk wordt enkele dagen later een armbandje aangetroffen dat afkomstig is van deze inbraak