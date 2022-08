Aanhouding na schietincident

Iets voor 22.00 uur ontving de politie melding dat er meerdere keren geschoten zou zijn in het centrum van Geleen. Daaropvolgend is het plaats delict afgezet waarbij er o.a. is gezocht naar kogelhulzen. Daarnaast zijn er camerabeelden veiliggesteld en is er uitvoerig gesproken met getuigen.



Een voertuig dat betrokken zou zijn bij het incident werd door collega’s even later aangetroffen op het kentekenadres. De persoon die zich de woning bevond is rond 01.00 uur op gecontroleerde wijze uit de woning gehaald, aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.