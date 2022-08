Frontale aanrijding op N9

Vermoedelijk is de 19-jarige bestuurder van een personenauto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Hierbij kwam hij in aanrijding met een camper, die bestuurd werd door een 48-jarige man uit Duitsland en die richting Alkmaar reed. Na de aanrijding is nog een andere auto achter tegen de camper aangereden. Deze werd bestuurd door een 39-jarige Alkmaarse



In de auto van de 19-jarige man zaten nog drie vrouwen. Naast de bestuurder zijn ook de vrouwen gewond geraakt. Het gaat om vrouwen van 25, 43 (beiden zwaargewond) en 54-jaar oud. Ook de bestuurder van de camper raakte gewond en is in het ziekenhuis behandeld. Op dit moment is bij de politie nog niet bekend waar zij vandaan komen.

Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de forensische opsporing van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

De politie komt graag in contact met getuigen van deze aanrijding (die we nog niet gesproken hebben). Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000

2022179530