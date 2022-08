Politie krijgt meer meldingen kinderporno

Het Meldpunt Kinderporno (onderdeel van het EOKM) kreeg in het eerste halfjaar van 2022 circa 8100 meldingen. In dezelfde periode in 2021 kreeg het meldpunt van burgers ruim 129.000 meldingen over online kinderpornografisch materiaal of afbeeldingen die erop leken. Buitenlandse meldpunten zagen ook een stevige daling bij meldingen over kinderporno die op Nederlandse servers staan (van ruim 126.000 naar 29.000).

De politie krijgt daarentegen meer meldingen over online kinderpornografie. Over heel 2021 ging het om 36.000 meldingen in Nederland. Van Mierlo denkt dat het aantal dit jaar uitkomt op zo’n 50.000. ‘Voor de komende jaren verwacht ik dat het voor ons land zelfs stijgt tot boven de 100.000 meldingen.’