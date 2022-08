Politie zoekt getuigen van aanranding

vanaf de kruising Visserijstraat- Molenstraat te Enschede. Opvallend was dat het portier aan de bijrijderskant openstond bij het wegrijden. De auto is hard weggereden in de richting van de H.B. Blijdensteinlaan in Enschede. Wij zijn op zoek naar getuigen die dit voertuig hebben zien staan of hebben zien rijden of meer weten van dit incident.

Heeft u deze auto zien rijden en weet u meer over deze auto (merk, model en kenteken) of een rijrichting? Dan spreekt de politie u graag Belt u in dat geval met 0900-8844 onder vermelding van het registratienummer 2022349264.

2022349264RV