Getuigen gezocht inbraak Molenwerf

In de aanloop van de inbraak hebben de verdachten mogelijk de straatverlichting aan de Parallelweg in de buurt van de parkeerplaats Dorregeest en later ook langs de nabij gelegen A9 uitgeschakeld. De politie onderzoekt wat hier precies is gebeurd en of de uitschakeling van het lichtnetwerk daadwerkelijk iets te maken heeft met de inbraak.

Getuigenoproep

Mocht u getuige zijn geweest van de inbraak of iets opvallends hebben gezien, dan komt de politie graag met u in contact. Heeft u op de Parallelweg in de buurt van Dorregeest of op de A9 rond dit tijdstip iets verdachts gezien of heeft u personen zien lopen? Geef uw informatie dan alstublieft door via telefoonnummer 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000. Ook beeldmateriaal, denk aan beelden van een dashcam, kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. U kunt informatie ook doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beeldmateriaal uploaden. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022157413