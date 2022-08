Politie houdt op heterdaad twee verdachten aan voor overval Heenvliet

Twee inwoners uit Vlaardingen, een 30 en 43-jarige man, kwamen het pand uit op het moment dat agenten het terrein op kwamen. Omdat één van hen probeerde te vluchten, werd er een waarschuwingsschot gelost. Hierop konden beiden worden aangehouden. Tijdens zijn korte vlucht werd door één van de verdachten een vuurwapen in een nabijgelegen sloot gegooid. Dit is later aangetroffen en in beslag genomen.



Omdat niet duidelijk was of er nog meer personen in het pand aanwezig waren, werd met de hulp van agenten van Team Parate Eenheid het pand doorzocht. Deze zoeking werd vanuit de lucht ondersteund door de politieheli. Er bleken geen verdachten meer in het pand aanwezig te zijn.



Het onderzoek wordt door het rechercheteam voortgezet. Was u getuige, heeft u camerabeelden of andere relevante informatie voor ons? Meld het via onderstaande opties.