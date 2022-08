Zeven aanhoudingen en vier vuurwapens van straat in Rotterdam Zuid

Het aanpakken van schietpartijen en vuurwapenbezit staat hoog op de agenda van de politie. Er wordt volop onderzoek gedaan naar zowel schietpartijen als de handel in en het bezit van vuurwapens om het wapengeweld in de stad te bestrijden. Uit één van die onderzoeken bleek dat er vuurwapens zouden liggen in een woning aan het Middelharnishof in Rotterdam Charlois. Maandag 1 augustus stapte het arrestatieteam op dit adres binnen en hield drie mannen van 38, 42 en 49 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats aan. Er werden drie vuurwapens aangetroffen, deze nam de politie in beslag. Deze verdachten zijn inmiddels voorgeleid en in verzekering gesteld.



Verder onderzoek bracht de politie bij een auto met daarin twee Rotterdammers van 32 en 42 jaar. In deze auto lag ook ongeveer 30 kilo … waarvan werd vermoed dat het ging om verdovende middelen. De mannen zijn aangehouden evenals de eigenaar van de auto, een 36-jarige Rotterdammer. Het poeder werd in beslag genomen en getest. Daaruit bleek het niet om drugs te gaan maar om poeder dat verpakt was als drugs. Deze drie verdachten zijn dan ook weer op vrije voeten gesteld.



In hetzelfde onderzoek kwam nog een auto aan het licht. In deze auto is een vuurwapen aangetroffen. Later is ook de eigenaresse van de auto, een 41-jarige Rotterdamse, aangehouden. Zij is gehoord over het vuurwapen en daarna heengezonden.



Het onderzoek van de politie naar deze zaak gaat door, meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Bij dit onderzoek kan de politie alle hulp gebruiken.



Heeft u tips of informatie?

De politie trekt alle uit de kast om vuurwapens van straat te halen, dit kan de politie niet alleen. Mocht u weet hebben van een vuurwapen, dan komt de politie graag met u in contact. Dit kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Ook als u anoniem wil blijven zijn er verschillende mogelijkheden via TCI (088 – 661 77 34) of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Tipgeldregeling

Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.