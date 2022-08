Duizenden nep-merkartikelen in beslag genomen, man aangehouden

De verkoop van de artikelen was ontdekt door een tip van een advocaat van een van de merken.

De politie ging op woensdag 3 augustus ter controle naar de winkel in de Molenstraat. Al snel bleek dat daar nepartikelen lagen. Deze zijn in beslag genomen en de man die daar aanwezig was is aangehouden. Uit informatie bleek dat er in Oosterhout een voorraad van de producten zou liggen.

Magazijn

In een magazijn namen agenten duizenden nepartikelen, met een verkoopwaarde van enkele tonnen, in beslag. Waaronder bijna 700 muziekoordopjes, meer dan 500 controllers voor een spelcomputer en ruim 800 flesjes parfum. Ze zaten in verpakkingen die leken op die van de échte producten, maar zijn uiteraard van slechtere kwaliteit. De producent van één van de goederen heeft aangifte gedaan.

Nepartikelen

Het verkopen van nepartikelen is strafbaar. Je benadeelt er de originele merkhouder mee, maar ook de winkelier die de echte spullen verkoopt. Naast dat er strafrechtelijk vervolging gedaan wordt kan een merkhouder ook civielrechtelijk een claim indienen. De handel in dit soort goederen gaat ook vaak gepaard met het witwassen van geld en is een vorm van ondermijnende criminaliteit.