Man gewond bij steekincident

Rond 21:45 uur ontving de politie een melding van een steekincident. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor de benodigde medische hulp. Later op de avond is persoon aangehouden.



Getuigenoproep

Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van het incident zijn we op zoek naar getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Kunt u ons helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.