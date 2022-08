Getuigen gezocht van poging beroving met ernstige gevolgen

Donderdagavond even na 23.00 uur probeerden twee meisjes de handtas van een 86-jarige vrouw te stelen, toen zij in de Basstraat liep. De vrouw had haar tas stevig vast, waardoor zij omver werd getrokken. De vrouw kwam lelijk ten val en liep meerdere botbreuken en verwondingen op. De meisjes renden zonder de handtas weg via de Parallelweg in de richting van de Ruyghweg. De vrouw werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Direct na de melding is de politie op zoek gegaan naar het tweetal, maar helaas werden zij niet meer aangetroffen.

Van de meisjes is een summier signalement bekend:

- leeftijd: van 13 – 16 jaar

- een meisje met getinte huidskleur

- een meisje met lichte huidskleur.

Uit onderzoek is gebleken dat de meisjes eerder die avond samen op één fiets hebben gereden.

Vragen aan het publiek

* Wie heeft informatie over deze twee meisjes?

* Wie heeft iets gezien van deze beroving en nog niet met de politie gesproken?

* Wie heeft camerabeelden waarop dit tweetal donderdagavond te zien is in de omgeving van de Basstraat? Mogelijk voor 23.00 uur op de fiets of na 23.00 uur rennend?

* Ben jij een van deze meisjes? Neem dan telefonisch contact op met de recherche in Alkmaar.

Heeft u info? Neemt u dan alstublieft contact op met de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Zaaknummer is 2022158873.

2022158873