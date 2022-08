Waarschuwingsschot bij aanhouding

Bij de politie kwam informatie binnen over een man die mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Agenten zagen de verdachte op de N504 rijden. Op de Nova Zembla stopte de auto en stapte de verdachte uit.

De verdachte voldeed niet aan de instructies van de politie, waardoor een agent genoodzaakt was om een waarschuwingsschot te lossen. Daarna kon de 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden.

Er werd geen vuurwapen bij de verdachte of in de auto aangetroffen. Als er mogelijk een vuurwapen in het spel is, nemen agenten geen enkel risico. De verdachte is ondertussen heengezonden.

2022158694