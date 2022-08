Getuigen gezocht na verkeersongeval Groene Kruisweg Oost in Heenvliet

Heenvliet - De politie zoekt getuigen van een verkeersongeval aan de Groene Kruisweg Oost in Heenvliet van donderdag 4 augustus rond 14:15 uur. Bij dit ongeval raakte een fietser in botsing met een bus. De 76-jarige fietser uit Brielle raakte ernstig gewond. De buschauffeur, een 68-jarige man uit Rockanje, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Omdat het nog niet precies duidelijk is wat er aan het ongeval vooraf is gegaan, komt de politie graag in contact met mensen die iets van het ongeval hebben gezien.