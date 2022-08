Gewapende overval in woning Oud Gastel

Omstreeks 00.30 uur drongen meerdere overvallers de woning in Oud Gastel binnen en mishandelden, bedreigden en beroofden de bewoners. Op het moment van de overval waren er vijf mensen in de woning aanwezig. Zo snel als de daders waren binnengekomen, zo snel gingen ze ook weer weg, met medeneming van diverse goederen waaronder een geldbedrag en de auto van een van de slachtoffers. Toen de overvallers waren vertrokken, hebben de slachtoffers hulp gezocht en werd de politie gebeld. Die startte direct een onderzoek.

Politieonderzoek

In de omgeving is nog naar de overvallers gezocht, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. Rechercheurs kwamen ter plaatse om een sporenonderzoek in te stellen. Er zijn sporen in beslag genomen, die worden nu verder onderzocht. Ook is naar de daders gezocht door een politiehond met zijn geleider. Agenten die in de buurt surveilleerden troffen enkele uren later de weggenomen personenauto aan in een weiland langs de Rijpersweg tussen Oud Gastel en Stampersgat. De auto is getakeld en wordt door forensische opsporing (FO) op sporen onderzocht.

Twee van de bewoners raakten licht gewond (niet door schoten) en moesten ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht. Van alle slachtoffers zijn verklaringen opgenomen. Het politieonderzoek is in volle gang.

Help ons de daders op te sporen

Misschien bent u getuige geweest en kunt u ons helpen bij het onderzoek? Hebt u iets gezien dat verband zou kunnen houden met dit delict; een auto die niet in de buurt thuishoort, vreemde personen die zich verdacht gedroegen? (Dat kan ook zijn opgevallen in de uren vóór de daadwerkelijke overval) Hebt u andere informatie die ons kunnen leiden naar de overvallers? Camerabeelden van uw videodeurbel bijvoorbeeld? Dan wordt u verzocht contact met de politie op te nemen. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via WhatsApp (06-12207006). Geef bij uw contact graag zaaknummer 2022-206256 door aan de collega die u aan de telefoon krijgt, dat maakt een snelle informatieverwerking mogelijk.

Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet met de politie praat, maar u wilt wel helpen om de daders van de overval te kunnen opsporen, dan kunt u uw informatie ook delen met Meld Misdaad Anoniem. Op die manier kunt u uw melding wel doen, maar krijgt de politie uw informatie (gegarandeerd) anoniem van die organisatie. U kunt Meld Misdaad Anoniem bereiken via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000).