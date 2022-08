Man aangehouden voor brandstichting

De brand ontstond donderdag rond 13.00 uur en al gauw is het pand ontruimd. In de omgeving werd gezocht naar een mogelijke verdachte, omdat het vermoeden bestond dat de brand was aangestoken. Uiteindelijk is er na onderzoek een 25-jarige man uit Tilburg in Den Bosch aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting en zit momenteel vast voor verhoor.