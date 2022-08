Vijf minderjarigen aangehouden voor reeks overvallen op snackbars

Kerkrade - In juni en juli vond een drietal overvallen plaats op snackbars in Kerkrade. Bij deze overvallen werd gedreigd met steek- en vuurwapens en in een enkel geval ook geld buit gemaakt. Vijf minderjarige verdachten zijn de afgelopen tijd aangehouden vanwege hun betrokkenheid bij deze zaken. Vanwege de minderjarigheid geven wij verder geen informatie over de verdachten. Er wordt nog onderzocht of er verband bestaat tussen de verschillende onderzoeken.