Getuigen gezocht van overval

De overvaller stapte zaterdag rond 02.30 uur het restaurant binnen met een mes en eiste geld. Met buit is de overvaller vervolgens te voet vertrokken in de richting van de Kloosterstraat.

Hoe zag hij eruit?

Het volgende signalement van de dader is bekend:

Man;

Ongeveer 1,80 meter lang;

20 tot 30 jaar oud;

Donkere huidskleur;

Slank postuur;

Zwart kort baardje;

Droeg een grijs/blauwe hoody en een zwarte joggingbroek.

Vragen aan het publiek

Wie heeft iets gezien of weet iets van deze overval en heeft nog niet met de politie gesproken?

Wie heeft camerabeelden waarop de dader mogelijk te zien is rond 02.30 uur in de omgeving van de Generaal Cronjéstraat?

Heeft u info? Neemt u dan alstublieft contact op met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

2022159615