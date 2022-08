Fietser overleden na aanrijding, automobilist aangehouden

Op de Boszoom in Rotterdam Oost ging het vannacht rond 04.00 ernstig mis. Een fietser, een 33-jarige Rotterdammer, werd aangereden door een auto. Hij raakte hierbij ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar mocht hulp helaas niet meer baten, de man is overleden.

Bij de 26-jarige bestuurder van de auto is een speekseltest afgenomen. Deze wees positief uit op het gebruik van drugs. De Rotterdammer is meegenomen naar het bureau. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Onderzoek

De verkeersongevallenanalyse heeft direct na het ongeluk een sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval loopt nog. Iets gezien of meer info en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact via onderstaande opties.