Woning beklad in Rotterdam-Alexander, getuigen gezocht

In de nacht van 5- op 6 augustus is een woning aan de Wollefoppenweg in Rotterdam-Alexander beklad met beledigende leuzen en scheldwoorden. De politie doet onderzoek en is onder andere een buurtonderzoek gestart.

Meer info?

Heeft u mogelijk iets gezien of gehoord in deze nacht of heeft u camerabeelden maar deze nog niet gedeeld met de politie? Dan komen wij graag met u in contact via onderstaande opties.