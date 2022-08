Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

Nadat de melding over de bedreiging bij de politie werd gedaan is een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek kwam de naam van een verdachte naar voren. Deze man werd vrijdag aangehouden. In zijn woning werd huiszoeking gedaan. Tijdens de huiszoeking namen politiemensen verschillende goederen in beslag die relevant zijn voor het onderzoek.

De verdachte zit nog vast in een politiecellencomplex. Hij is gehoord en in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog niet afgerond.