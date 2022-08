Aangehouden na forse overtredingen in het verkeer

Surveillerende agenten wilden de auto waarin hij reed controleren. Ze zagen de auto rond 15.15 uur, rijden op de Rondweg in Oostburg. De bestuurder verhoogde zijn snelheid, nam een rotonde linksom en ging spookrijdend de Maaidijk op. Meerdere automobilisten die hij op zijn weg tegenkwam moesten hard in de remmen om een aanrijding te voorkomen. De auto reed vervolgens over de parallelweg door in de richting van Schoondijke. De agenten reden 140 km/u waar maximaal 60 is toegestaan en de auto die er vandoor ging liep nog op hen uit.

Enige ogenblikken later werd de auto, zonder bestuurder, aangetroffen in de Lange Heerenstraat in Schoondijke. Een getuige kon de agenten vertellen dat de bestuurder uit de auto was gerend en een loods in was gegaan. Daar was hij niet meer uitgekomen, dus de agenten besloten een kijkje te nemen bij de loods.

Op een gegeven moment kwamen er twee mannen uit de loods. Een van hen voldeed aan het opgegeven signalement. Hij is aangehouden. De verdachte, een 34-jarige man met een onbekende woonplaats in Nederland, is overgebracht naar een politiecellencomplex en is daar gehoord door de politie. Na het afleggen van een verklaring is hij weer in vrijheid gesteld.