Aangehouden na zware mishandeling

Omstreeks 04.45 uur meldde het slachtoffer dat hij door een buurtgenoot was geslagen met een ijzeren staaf. Agenten gingen ter plaatse en troffen de gewonde man aan. Voor hem is een ambulance gewaarschuwd en hij is naar het ziekenhuis vervoerd om daar behandeld te worden aan zijn verwondingen.

De verdachte was bekend en kon op heterdaad aangehouden worden. Hij was terug naar zijn woning gegaan en deed de deur niet open toen de agenten bij hem aan de deur kwamen. De deur is hierop opengebroken door de agenten en zij troffen de verdachte aan in de woning. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar gaan rechercheurs hem zondag verhoren. In de woning vonden de agenten ook de ijzeren staaf waarmee geslagen zou zijn. Die is in beslag genomen. De aanleiding voor de mishandeling wordt onderzocht door de politie.