Camerabeelden gezocht in onderzoek schietincident Reeshof

In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 augustus is rond 01.45 uur een 37-jarige man uit Tilburg neergeschoten in de Borselestraat in Tilburg. Hulpverleners waren snel aanwezig, maar het slachtoffer is ter plaatse overleden. Een rechercheteam onderzoekt sinds dinsdagnacht het dodelijke schietincident. Voor het onderzoek vraagt de recherche u nogmaals om hulp.

Bedankt

Het onderzoeksteam heeft al diverse beelden ontvangen van buurtbewoners, die momenteel bekeken worden. Wij willen de mensen die hun beelden hebben veiliggesteld en doorgestuurd hebben enorm bedanken voor hun hulp in het onderzoek.

Extra oproep

Wellicht heeft u ook nog beelden van een beveiligingscamera, videodeurbel of bijvoorbeeld een auto met camera. De recherche is specifiek op zoek naar beeldmateriaal van dinsdag 2 augustus tussen 00:30 uur en 02:30 uur. Beschikt u over beeldmateriaal? Stel deze beelden dan veilig en neem contact met ons op. Dit kan via 0900-8844 en geef tijdens het telefoongesprek aan dat u belt over zaaknummer; 2022203044.

Update onderzoek

Het onderzoek richt zich momenteel onder andere op het veiligstellen en bekijken van alle beschikbare camerabeelden, een tijdrovende klus. Afgelopen week is er sectie gepleegd op het lichaam en is bevestigd dat het slachtoffer middels vuurwapengeweld om het leven is gekomen. Het lichaam van het slachtoffer is inmiddels vrijgegeven.