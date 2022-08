Drie voertuigen in beslag genomen voor onderzoek

Na de aanhouding van een verdachte die zich verstopt had in de loods, controleerden de aanwezige agenten het kenteken van een personenauto die in de loods stond. Dat kenteken bleek te zijn afgegeven voor een ander voertuig. Hierop besloten de agenten de rest van de aanwezige voertuigen ook te controleren. Van twee quads die in de loods stonden bleken de identificatienummers onleesbaar te zijn gemaakt. Om de drie voertuigen nader te kunnen onderzoeken namen de agenten ze in beslag. Een takelbedrijf werd gebeld om ze weg te slepen.

Op het moment dat het takelbedrijf ter plaatse was, kwamen ook de, naar eigen zeggen, eigenaars van de loods aan in de Lange Heerenstraat. Dit waren een man en een vrouw uit Terneuzen. De vrouw belemmerde de agenten en het takelbedrijf om hun werk te doen. Zij is aangehouden, maar ging hierbij in verzet. Daarom moesten agenten geweld gebruiken tegen de vrouw. Zij is naar de grond gewerkt om haar onder controle te krijgen. De man die de vrouw vergezelde bemoeide zich vervolgens met haar aanhouding en voldeed niet aan het bevel om zich er verre van te houden. Ook hij is vervolgens aangehouden voor het niet voldoen aan dit bevel van de politie. Ook de man verzette zich en werd naar de grond gewerkt.

Beide verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar hebben ze een verklaring afgelegd. Na verhoor is door de agenten overleg gepleegd met justitie. Beide verdachten kregen een boete en zijn in vrijheid gesteld.