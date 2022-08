Man overlijdt door metalen kogel bij Highland Games

De man was als bezoeker aanwezig op het landgoed. Hij werd geraakt door een metalen bal, voorzien van een handvat, die tijdens de Highland Games competitie door één van de deelnemers was weggeslingerd. Het slachtoffer was op het moment van het fatale ongeluk geen toeschouwer van het betreffende competitieonderdeel. Hij liep achter een metershoge heg op een pad, dat geen onderdeel uitmaakte van het evenementsterrein.



Het evenement werd na het incident direct gestopt. Voor getuigen die daar behoefte aan hebben is Slachtofferhulp beschikbaar. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk kon gebeuren. We deden onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen op het terrein en horen betrokkenen en getuigen.