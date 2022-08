Politie schiet gericht op man bij dreigende situatie

De politie was enkele minuten na de melding ter plaatse en trof de man in de wachtkamer in het bijzijn van omstanders. Vanaf buiten is contact gezocht met de man. Hij volgde de aanwijzingen niet op en werd door de politiemensen ter plaatse als dreigend ervaren. Nadat ook niet op een waarschuwingsschot werd gereageerd en de man zijn mogelijke wapen op de politie richtte, is door de politie gericht geschoten.

Hierop was de situatie snel onder controle. Aan de man is eerste hulp verleend door de politie, waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De verdachte is een man van 60 uit Groesbeek.

Onderzoek

Door de Rijksrecherche is een onderzoek opgestart. Zo worden betrokkenen gehoord en wordt sporenonderzoek verricht. Ook wordt onderzocht of de man daadwerkelijk een vuurwapen had. Onderzoek door de Rijksrecherche is gebruikelijk bij schietincidenten door de politie waarbij personen letsel oplopen.

2022361232 ^JH