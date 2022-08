Getuigen gezocht na brandstichting scooters

Op zaterdag 6 augustus kreeg de politie iets voor 03:00 uur de melding van een brand bij twee naast elkaar geparkeerde scooters op de Chicagoweg in Den Haag. Ter plaatse zagen de hulpdiensten dat de brand was overgeslagen naar de voorgevel van een nabijgelegen woning. Ook drie geparkeerde auto’s raakten door de brand beschadigd. Nadat het vuur geblust was kon brandstichting worden vastgesteld als oorzaak van de branden. De politie is direct een onderzoek gestart. Door getuigen werden twee in het donker geklede personen gezien die mogelijk iets met de brand te maken hebben.

Politie zoekt getuigen



Was u getuige van deze brandstichting en heeft u nog niet met de politie gesproken of heeft u andere informatie over de daders? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.