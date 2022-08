Verdachte aangehouden met behulp van stroomstootwapen

Rond 19.00 uur kregen surveillerende agenten een overlastmelding op de Jagerslaan. De Jagerslaan valt in een veiligheidsrisicogebied, waar preventief fouilleren is toegestaan. Door de agenten werden 4 mannen aangetroffen en aangesproken. Aan hen werd medegedeeld dat zij preventief gefouilleerd zouden worden. Bij één van hen, de 34-jarige verdachte, werd door de agent tijdens de fouillering in zijn kruis het handvat van een mes gevoeld. Hierop gaf de agent aan dat de man was aangehouden. Hierna ging de verdachte in verzet. Dit verzet was dusdanig heftig dat de verdachte met behulp van het stroomstootwapen onder controle werd gebracht, waarna hij werd overgebracht naar een politiebureau. Daar bleek dat hij ook nog een celstraf moest uitzitten.