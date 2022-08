Aanhouding bedreiging en doorrijden na ongeval

Een fietser (56) werd zondagmiddag rond 16u00 in de Noordelijke Parallelweg langs de N59 bij Nieuwerkerk door een automobilist aangereden. Omstanders schoten direct te hulp. Hierbij werden de omstanders door de automobilist bedreigd. Daarna reed de automobilist weg. De politie nam aangifte op van verlaten plaats ongeval en van de bedreiging en stelde een onderzoek in naar de verdachte. Hij werd zondagavond rond 22u00 op een parkeerplaats in Oosterland aangetroffen en aangehouden. Hij zit vast voor nader onderzoek. Slachtoffer en verdachte komen uit de gemeente Schouwen-Duiveland.